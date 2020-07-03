المساجد مغلقة.. أول جمعة بعد عودة الصلوات الخمس

استقبل مسجدا السلطان حسن والفتاح العليم، اليوم، شعائر أول صلاة بعد عودة الصلوات الخمس، حيث واصلت الأوقاف، غلق المساجد والزوايا والمصليات، على مستوى الجمهورية ومنع إقامة صلاة الجمعة بسبب وباء كورونا.

وعادت المساجد لإقامة أذان النوازل، أثناء أذان الجمعة فقط، والذي يتضمن جملتي "ألا صلوا في بيوتكم ظهرا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرا"، على نحو ما تم الجمع الماضية.

وأكدت الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، أن صلاة الجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة ظهر عادية في أي يوم من الأيام، إلى أن يرفع الله البلاء عن البلاد والعباد.

وتناول خطيبي المسجدين الخطبة حول "مفهوم الوفاء للوطن". حيث أكدت الخطبة الموحدة أن الوفاء للأوطان دليل على نبل صاحبه وطيب معدنه وأصله، بل وحسن فهمه لدينه، فالحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وإذا أردت أن تعرف أصالة إنسان فانظر إلى مدى وفائه لوطنه وحبه له واستعداده للتضحية في سبيله.

وأكدت الأوقاف أن الجمعة كانت بذات الضوابط الإجرائية التي تمت بها إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية. كما أدت قيادات المؤسسات الدينية صلاة الجمعة ظهرًا، في المنازل.