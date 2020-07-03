"التحالف العربي" يدمر 4 طائرات مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

قال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، إن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير 4 طائرات دون طيار مفخخة، أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة، منها 3 طائرات دون طيار جرى اعتراضها وتدميرها بالأجواء اليمنية.

وأوضح العقيد المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، الكفاءة العالية للقوات المشتركة في التصدي لهذه التهديدات وإفشالها من خلال رصدها وتدميرها بعد إطلاقها مباشرة من داخل مناطق سيطرة المليشيا الحوثية، مؤكداً أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تطبق وتتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدوالي الإنساني وقواعده العرفية.