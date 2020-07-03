فؤاد بدراوي: الشعب أزاح الإخوان بعد أن شهد إرهابهم وديكتاتوريتهم

قال النائب فؤاد بدراوي، السكرتير العام لحزب الوفد، إن المصريين والأحزاب والقوى السياسية ثاروا ضد الإخوان وأسقطوهم، لأن هذا الفصيل الإرهابي دعا إلى السيطرة والهيمنة وتحويل البلاد إلى نظام ديكتاتوري شمولي، في الوقت الذي كانت ثورة 25 يناير، كانت تسمو وتسعى لتحقيق الحرية والديمقراطية، وسيادة القانون، فكان طبيعيا أن يثور الشعب المصري بوعيه وذكائه ويزيحهم عن الحكم، بهدف الخلاص من هذا الحكم، الذي يتسم بالشمولية والإرهاب.

وأضاف"بدراوي" لـ"الوطن"، أن المواطن انخدع في الشعارات واللافتات والعبارات، ولكنهم عندما تولوا الحكم أظهروا حقيقتهم، وكشف الشعب ألاعيبهم، ولذلك خرج الشعب للخلاص منهم، مشيرا إلى أنهم كانوا يسعون للهيمنة والسيطرة على كل مقاليد الأمور داخل الدولة.