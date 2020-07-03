حسن إش إش ينفي إصابته بكورونا: كان دور برد شديد

نفى الموسيقار حسن إش إش، ما جرى تداوله حول إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، مشيرا إلى أنه تأكد من ذلك بعد أن أجرى المسحة والفحوصات الطبية اللازمة.

وقال حسن لـ"الوطن"، إنه أصيب بـ"دور برد شديد" واختلط الأمر على البعض، ما دفعه لإجراء المسحة والفحوصات، موجها الشكر إلى كل من اطمأن عليه أثناء فترة مرضه.

كانت منى حسن إش إش، ابنة الفنان حسن إش إش، نشرت فيديو لوالدها منذ أسبوع وعلقت عليه بقولها "كورونا راحت لبابا لحد بيته زي ما جاتلي لحد بيتي، اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فينا. يا رب اشفي أبويا وعافيه واشفينى واشفى كل مريض يتألم آمين يا رب العالمين من فضلكم الدعاء ربنا يزيح عنا وعنكم الوباء والابتلاء الفيديو ده فى رمضان 2020".