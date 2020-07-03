إحباط هجوم يميني متطرف على مسجد في ألمانيا

أعلنت الشرطة الألمانية في ولاية "براندنبورج" شرق البلاد، اليوم، إحباط هجوم خططت له جماعة يمينية متطرفة ضد أحد المساجد، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وقالت الشرطة في بيان: "بالتعاون مع أجهزة الشرطة في 3 ولايات كلها تقع في شرقي ألمانيا فقد تم مداهمة بعض الشقق السكنية يسكنها أعضاء المجموعة اليمينية المتطرفة (قوى بريجنيتس الحرة)".

وأوضحت الشرطة الألمانية، أن السلطات الأمنية المختصة، اتهمت 7 أشخاص تتراوح بين 32 و40 عاما بالتخطيط لمهاجمة مسجد يقع في بلدة فيتنبرجر بالزجاجات الحارقة.

وأكدت الشرطة الألمانية، عثور القوات المداهمة على مواد متفجرة وأسلحة ومواد دعائية نازية.