اعتقال "داعشي" خطط لهجوم باستخدام "مواد سامة" في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم، اعتقال عنصر "داعشي" كان يعمل على إعداد مواد سامة وقاتلة تمهيدا لتنفيذ عمليات نوعية وشيكة، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، في بيان: "على إثر عملية استباقية ومتابعة ميدانية عالية الدقة تم الكشف عن عنصر تكفيري (غير مكشوف أمنيا)، تابع لما يسمى بتنظيم داعش الإرهابي يعمل على إعداد مواد سامة وقاتلة تمهيدا لتنفيذ عمليات نوعية وشيكة".

وأضافت الداخلية التونسية: "وأثناء استجوابه أقر بمناصرته لما يسمى بتنظيم داعش وانخراطه عبر شبكة الإنترنت في العديد من المواقع الجهادية التابعة لذات التنظيم الإرهابي المذكور وتواصله مع أطراف بالخارج".

وأوضحت الوزارة التونسية، "كما أقر بأنه تولى الشروع في الأعمال التحضيرية لصنع المواد السامة من خلال توفير المستلزمات الأولية لذلك، قبل تجربة تلك المستحضرات والتفكير في تحديد الهدف المناسب لتنفيذ عملية نوعية هامة من شأنها إرباك الوضع العام بالبلاد".

وفي اتصال هاتفي مع المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، رفض خالد الحيوني الإدلاء بأية معلومات إضافية "نظرا لحساسية العملية ودقتها" حسب قوله.

وأضاف الحيوني، "التنسيقات مع الجهات القضائية تحتم علينا واجب التحفظ الصارم".