نتائج تحقيق غلق "الحسين": إنهاء خدمة المدير الإداري ومجازاة الأئمة والعاملين

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف إنهاء خدمة المدير الإداري بمسجد الإمام الحسين ومجازاة اثنين من أئمة المسجد بخصم شهر من بدل صعود المنبر ومجازاة عاملين من عمال المسجد ومقيم الشعائر به بخصم ثلاثة أيام من راتبهم.

وأكد الوزير، في بيان له أنه بناء على التحقيق الذي أجرته مديرية أوقاف القاهرة اليوم والمذكرة التي رفعتها بهذا الخصوص، قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنهاء خدمة المدير الإداري بمسجد الإمام الحسين ومجازاة اثنين من أئمة المسجد بخصم شهر من بدل صعود المنبر ومجازاة عاملين من عمال المسجد ومقيم الشعائر به بخصم ثلاثة أيام من راتبهم.

وكلف مديرية أوقاف القاهرة بتعقيم المسجد وعمل حرم آمن يحول دون الوصول إلى الضريح أثناء فتح المسجد للصلاة ورفع تقرير فور إنهاء التكليفات.