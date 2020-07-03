تسليم 932 بطاقة تموينية لمستفيدي "تكافل وكرامة" في كفر الشيخ

أعلن السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، عن تسليم 932 بطاقة تموين خاصة بـ"تكافل وكرامة" للأسر الأكثر احتياجًا وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وقال "مسلم"، إنه تم تسليم البطاقات للإدارات الاجتماعية عقب تسلمها من مديرية التموين، تمهيدا لتوصيلها إلى الفئات المستهدفة من المواطنين في أسرع وقت، ومن بينها البطاقات الخاصة بالحالات الجديدة، وتلك التي قُبلت تظلماتها، وكذلك الحالات التي كانت متوقفة للأسر الأكثر احتياجا وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وممن ليس لديهم دخل شهري ثابت ولا يعملون بالجهاز الحكومي للدولة، ولا يمتلكون أي نشاط تجاري.

يأتي ذلك لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارتي التضامن الاجتماعي والتموين، بعمل بطاقات تموينية لمستفيدي برنامجي "تكافل وكرامة".