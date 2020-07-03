بتشكيل لجنة مكبرة.. الأوقاف تحمي الأضرحة من رواد المساجد في ظل كورونا

قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، تشكيل لجنة برئاسة الشيخ صبري يس رئيس قطاع المديريات، لتطبيق موضوع الحرم الآمن للضريح، في جميع المساجد التي بها أضرحة، بما يحول دون قيام بعض المريدين من التمسح بالأيدي، حفاظًا على سلامة الجميع، وتحت مسؤوليتهم جميعًا، مع مديري الإدارات والمفتشين بالمناطق التي تقع في نطاقها هذه المساجد.

وضمت اللجنة عضوية كل من: المهندس مجدي أبو عيد رئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، والدكتور نوح العيسوي رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ علاء شعلان وكيل الوزارة لشئون مديريات الوجه البحري، ومديري المديريات كل في مديريته، وإمام كل مسجد مفتوح وبه ضريح.

ونص القرار، على أن يتم الانتهاء من ذلك في جميع المساجد المفتوحة التي بها أضرحة، في موعد أقصاه الثلاثاء المقبل بإذن الله تعالى، مع إفادة رئيس قطاع مكتب الوزير، بمحضر مكتوب وموقع من اللجنة المركزية بالديوان، بما يفيد تمام المهمة على الوجه الأتم في موعد أقصاه الأربعاء المقبل.

وأكد الوزير في قرار له، اتخاذ أئمة المساجد جميع الإجراءات التي تحول دون وقوع أي مخالفة أصلا من الآن، وليس انتظارًا لتحديد الحرم الآمن، الذي يأتي زيادة في التأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية، ومساعدة القائمين على شئون المسجد في عدم وقوع أي تجاوز أو مخالفة.

وكان وزير الأوقاف، قرر إنهاء خدمة المدير الإداري بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، ومجازاة اثنين من أئمة المسجد، بخصم شهر من بدل صعود المنبر، ومجازاة عاملين من عمال المسجد ومقيم الشعائر به، بخصم ثلاثة أيام من راتبهم.

وذلك بناء على التحقيق الذي أجرته مديرية أوقاف القاهرة اليوم، والمذكرة التي رفعتها بهذا الخصوص.

وكلفت مديرية أوقاف القاهرة، بتعقيم المسجد وعمل حرم آمن يحول دون الوصول إلى الضريح، أثناء فتح المسجد للصلاة ورفع تقرير فور إنهاء التكليفات.