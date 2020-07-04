تامر حبيب: أتقنت الغوص في النفس البشرية بسبب كتابات إحسان عبدالقدوس

كشف الكاتب والسيناريست تامر حبيب، علاقته بالكاتب الكبير الراحل إحسان عبدالقدوس، وبأعماله الروائية، مؤكدا ارتباطه به منذ طفولته، مضيفا: " أنا أتقنت الغوص في النفس البشرية بسبب كتابات إحسان عبدالقدوس".

وقال حبيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء"، المذاع عبر فضائية "TEN"، إن رواية "أنف وثلاث عيون"، أول عمل روائي يقرأه في حياته، عندما كان في الثالثة عشرة من عمره، مشيرًا إلى أنه انخرط في قراءة أعمال "عبد القدوس" آنذاك، ليقع بعدها في غرام القراءة، ويطلع على الأعمال الروائية الأخرى.

وأضاف حبيب: "أنا مدين لإحسان عبد القدوس طول عمري.. وخلاني كأني بشوف العالم كله من خُرم الباب"، مؤكدًا أنه أتقن الكتابة عن علاقة الرجل بالمرأة، والغوص في النفس البشرية، نتيجة ارتباطه بكتابات إحسان عبد القدوس.

وأشار إلى كواليس تعاقده على كتابة فيلم سينمائي، مأخوذ عن هذه الرواية، موضحًا أنه تلقى عرضًا من الفنان خالد الصاوي: "خالد كلمني وقال لي عاوز أعمل الرواية دي مسلسل أو فيلم.. قلت له نعملها فيلم أفضل.. وتحمست لكتابة المشروع"، موضحًا أنه لازال يعكف على كتابة فيلم يحمل نفس اسم الرواية، حيث لم يتحدد موعد بدء التصوير بعد، وكذلك الاستقرار على فريق الممثلين.

وتابع أنه لا يعتبر إعادة تحويل "أنف وثلاث عيون" إلى مشروع سينمائي، جرأة منه، لاسيما وأنه خاض هذه التجربة سلفًا من خلال مسلسل "لا تطفئ الشمس"، مُعربًا عن تمنيه بأن ينال العمل إعجاب الجمهور فور طرحه بدور العرض.