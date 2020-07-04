"القومي للإدارة" يعقد اللقاء الثالث لخريجات "تدريب القيادات الأفريقية"

عقد المعهد القومي للإدارة، الذراع التدريبى لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اللقاء الثالث ضمن سلسلة الندوات التي قدمها المعهد عبر شبكة الإنترنت لخريجات برنامج تدريب القيادات النسائية الأفريقية بمشاركة 50 سيدة أفريقية.

شريفة شريف: سلسة التدريبات تهدف لثقل المهارات العملية المختلفة

وأوضحت شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، أن اللقاء الثالث جاء بالتنسيق مع 3 جهات عالمية تتمثل في معهد إدارة الابتكار العالمي ومؤسسة أنوفيتي ومركز IXL تحت عنوان: "كيفية تطبيق عشره مبادئ ابداعية لإحياء منتجاتك وخدماتك ونموذج أعمالك"، متابعة بأن تلك السلسلة من الندوات التدريبية الإلكترونية تأتي استكمالًا لجهود المعهد القومى للإدارة التدريبية والتى يقدمها للأشقاء بالقارة الأفريقية من خلال شبكة التدريب لمعاهد الإدارة فى أفريقيا (تنمية)، والتي أطلقها المعهد في أبريل الماضي، وصدقت عليها الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأكدت شريف أن المعهد القومي للإدارة أعد البرامج التدريبية وقدمها إلكترونيًا عن بعد للمتدربين المصريين داخل الجهاز الإداري للدولة وخارجه؛ منذ بداية الأزمة العالمية لفيروس "كوفيد-19" ضمن خطتة المتكاملة للتعليم الرقمي، وبما يتسق وحزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية حفاظًا على المتدربين.

وتابعت بأن سلسة التدريبات تأتي كذلك في إطار دور المعهد لثقل المهارات العملية المختلفة وإتاحة الفرص المتميزة للتعلم والتدريب التفاعلى عن بعد فى ظل المتغيرات العالمية الجديدة.

من جانبها أكدت حنان رزق مدير شبكة التدريب لمعاهد الإدارة في أفريقيا "تنمية"، أن استبيان الرأي الذي أعقب اللقاء أظهر إشادة كل المتدربات بتلك اللقاءات التي قدمها المعهد، لما طرحته من مهارات عملية حقيقية ساعدت المتدربات فى تطوير خططهن وطرق قيادتهن لفرق العمل وتطوير أسس اتخاذ القرارات للتكيف والتعامل الناجح مع تداعيات هذه الأزمة كقادة لمجموعات عمل عن بعد داخل مؤسساتهن الحكومية الأفريقية.

وحاضر في التدريب مهاب أنيس الأستاذ بالجامعة الأمريكية بالقاهرة ورئيس مجلس إدارة شركة انوفيتى، والخبير العالمي هيتندرا باتيل رئيس مجلس إدارة مركز IXL.