الجيش الوطني الليبي: واجبنا مواجهة المخططات التركية في ليبيا

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن هناك طرف يملي إرادته ويفعل ما يريده في ليبيا، لحماية حكومة الصخيرات في وجه الشرعية.

وأضاف المحجوب، في تصريحات لقناة "سكاى نيوز عربية"، أن تركيا تسعى لرفع سقف مطالبها في ليبيا عبر حكومة الوفاق، منوها إلى أن تركيا تستغل اتفاقياتها مع حكومة الوفاق لرفع سقف مطالبها في وجه مقررات مؤتمر برلين وغيرها من المقررات الأممية.

وأوضح المحجوب، أن واجب الجيش الوطني الليبي مواجهة المخططات التركية في ليبيا، منوها إلى أن جماعة الإخوان لديها عداء تاريخي عميق مع الجيش، لأن الجيوش هي الخط الفاصل بين سيطرة الإخوان على مقدرات الدول واستقلالها.

وتابع، أن الجيش الوطني الليبي نهض بفضل صبر الشعب الليبي الذي يدرك المخاطر على ليبيا خصوصا التركية منها، مؤكدا أن الخط الأحمر موجود في ليبيا وهو ما أكدته مصر ودول أخرى في المنطقة.

وأشار المحجوب، إلى أن مذكرات التفاهم تحتاج لشرعنة البرلمان، ولا يمكن للجماعات التي تدعي الحكم في طرابلس أن تحظى بشرعنة من البرلمان الليبي.

ولفت إلى أن هناك محاولات لإبقاء المجموعات المسلحة في طرابلس غير مسيطر عليها للبقاء في حالة من الفوضى واستدعائها عند الحاجة، مشيرًا إلى أن تركيا تسعى للحصول على مكاسب اقتصادية في ليبيا.