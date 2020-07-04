إصابة 10 في حادث انقلاب سيارة بطوخ

تسبب حادث تصادم وقع بعد كوبري المشاة بقرية كفر الجمال في تعطل الحركة المرورية بالطريق الزراعي "بنها - القاهرة" وإصابة 10 أشخاص.

تلقى اللواء إيهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، إخطارا من العميد فوزي عبدربه مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد وجود حادث تصادم سيارة تويوتا نتيجة انفجار الإطار الخلفي من الجهة اليمنى، ما تسبب في انقلاب السيارة وإصابة 10 أشخاص.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وجرى رفع السيارة إلى جانب الطريق ونقل المصابين إلى المستشفى الجامعي ببنها لاتخاذ اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.