الكهرباء: 4 آلاف طلب مقدم من المواطنين للتحول إلى العداد الكودي

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن المواطنين الذين يملكون إيصالا خاصا بالممارسة "محضر سرقة تيار كهربي" يتم تحويلهم من نظام الممارسة إلى نظام العداد الكودي، لافتا إلى أن العداد الكودي يختلف عن العداد العادي في طريقة التركيب ويتم استبدال اسم الشخص برقم كودي حتى لا يقنن وضع الوحدة السكنية.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على فضائية الأولى المصرية، أن هناك إقبالا شديدا من قبل المواطنين للتحويل إلى نظام العداد الكودي وفي اليوم الأول من استقبال الطلبات، وزار الموقع نحو أكثر من 60 ألف زائر وتقدم للطلبات نحو 4 آلاف طلب، وبمجرد إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة يتم قبول الطلب وإعطاء المواطن رقم للطلب حتى يستطيع المتابعة بعد ذلك.

وتابع، أن الهدف من المنصة هو تسهيل تقديم الخدمة للمواطنين عن النظام الكودي ومن ضمن الإجراءات العامة التي تسعى الحكومة إليها هو التحول الرقمي وهذه ليست الخطوة الأولى التي قامت بها وزارة الكهرباء، وهناك العديد من الخطوات التي تخص الاستهلاكات والمواطنين والتعامل معهم.

وأكد، أنه مع بداية الشهر الجاري تم إطلاق تطبيقات خاصة بشحن كروت العدادت مسبقة الدفع عن طريق الهاتف المحمول، وهذه سلسلة من التحول الرقمي بالإضافة إلى أن أكثر الشركات الذين تم الإقبال وإرسال الطلبات عليهم هم شركتي شمال وجنوب القاهرة.