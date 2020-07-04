النمسا تسجل 115 إصابة جديدة بـكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة النمساوية، اليوم السبت، تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة؛ ليبلغ إجمالي الإصابات في النمسا 18 ألفا و165 حالة، وعدد الوفيات 705 حالات.

وذكرت الوزارة - في بيان - أن معظم الحالات الجديدة تم تسجيلها في العاصمة فيينا وبلغت 53 حالة، تلتها 35 حالة في النمسا العليا، و 10 حالات في ستيريا، و8 حالات في النمسا السفلى، و4 حالات في بورجنلاند، و3 حالات في سالزبورج، وواحدة في كل من كارينثيا وفورارلبرج، بينما لم تسجل تيرول أي إصابات جديدة.

وأضافت الوزارة أن 68 شخصاً يتلقون العلاج في المستشفى منها 8 حالات في العناية المركزة.