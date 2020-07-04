وفاة طفلة مشتبه في إصابتها بكورونا بتأمين فوه.. وطبيبها يشكو المستشفى

توفيت طفلة تبلغ من العمر عام ونصف مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا داخل مستشفى فوه للتأمين الصحي في محافظة كفر الشيخ، عقب تعرضها لضيق في التنفس.

وقدم عادل خضيري رئيس قسم الحضانة، القائم بعمل رئيس قسم الأطفال بالمستشفى، والطبيب المعالج للطفلة، شكوى بالبوابة الرئيسية لمجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الطفلة كانت تحتاج للعزل للاشتباه في إصابتها بفيروس كورونا.

وأضاف أن "الطفلة هنا محمد أبو اليزيد دخلت المستشفى وجرى وضعها بالقسم تحت الملاحظة، وكانت تعاني من مشكلات في التنفس وتوفيت، لافتا إلى أنه اشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، مشيرا إلى أنه سجل شكوى على منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء حملت رقم 2826258 بتاريخ اليوم.

وتابع في شكواه، بأن الطفلة كانت تحتاج لرعاية مركزة أطفال خاصة بالعزل الصحي، نظراً لضيق تنفسها بدرجة كبيرة، عند دخولها المستشفى أمس الجمعة.