فتح باب التقدم بمدرسة "إيجيبت جولد للحلى" بالعبور إلكترونيا

بدأت مدرسة "إيجيبت جولد للحلى" بالعبور، تلقي طلبات الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية إلكترونيا للالتحاق بالمدرسة على الرابط التالي: https://egyptgoldschool.com/application/about

وأعلن طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، أن التقديم لمدرسة الحلي بالعبور إلكترونيا على موقع المدرسة لتجنب الازدحام حفاظا على الطلاب من فيروس كورونا.

وأوضح عجلان، أن الموقع استقبل حتى الآن 600 طلب حيث تأتي المدرسة ضمن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي أطلقتها الوزارة، ومدة الدراسة بها 3 سنوات وبحد أدنى 240 درجة بشرط ألا يزيد سن الطالب عن 18 عاما وأن يكون الطالب لائقا طبيا ويجتاز الاختبارات والمقابلة الشخصية.

وأكد الصادق السيد محمد مدير عام التعليم الفنى بالقليوبية أن المستندات المطلوبة للتقدم في حالة قبول الطالب إليكترونيا استمارة النجاح وبيان نجاح للشهادة الاعدادية من الإدارة التعليمية التابع لها وصورة شهادة الميلاد وشهادة طبية معتمدة من التامين الصحى وطلب التحاق بالمدرسة صورة بطاقة ولى الامر و2 صورة شخصية حديثة للطالب حيث سيتم تسليم هذه المستندات من خلال لجنة مخصصة في حالة قبول الطلب الإلكتروني

وأوضح الصادق، أن اختبارات الطلاب تخضع لمعايير وقدرات فنية ويتم اختيار أفضل العناصر من المتقدمين، مشيرا إلى أن المدرسة تقع على مساحة 9 آلاف و844 مترا مكونة من مبنى 3 أدوار وبهما 14 فصلا دراسيا ومكاتب لشؤون الطلبة، وتشمل صالات وملاعب متنوعة والعديد من الورش وتم إنشائها عن طريق جهاز مدينة العبور ويتم تقسيم الأسبوع الدراسي إلى 3 أيام عملي، و3 تثقيفي علمي، ويتم التعامل معهم في كل المراحل بداية من سحب المعدن حتى تشكيله وخروجه للمنتج النهائي، ويتم تدريب الطلاب بالمدرسة على معدن الفضة بداية من كونها سبيكة حتى تشكيلها لتحف فنية، ويجرى التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية بالقليوبية برئاسة المهندسة هالة شندي لإنشاء توسعات رأسية بالمدرسة لاستقبال عدد أكبر من الطلاب لزيادة الإقبال عليها.

وتابع مدير التعليم الفنى أن المصروفات والمناهج بها مثل المدارس الفنية الأخرى أما المواد الفنية التخصصية تم إعدادها وطبعها بالتنسيق مع قطاع التعليم الفنى بالوزارة والدراسة سوف تشمل يومين نظرى بالمدرسة، و4 أيام دراسة عملية بالورش، وتضم ورش التدريب أحدث اﻷجهزة والمعدات فى صناعة الذهب والمجوهرات وسيحصل الطلاب على مكافأة تتراوح بين 300 و600 جنيه شهريا، مشيرا إلى أن الشركة تتولى اﻹدارة واﻹشراف الكامل بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتدريس مناهج صناعة الذهب والمجوهرات وتخضع لمعايير الاعتماد من قبل إدارة جودة التعليم الفنى بالمجلس التنفيذي الأعلى لإدارة المدارس الفنية.

وأعرب العديد من الطلاب عن سعادتهم بالمدرسة المتخصصة الجديدة، متمنين أن تنتشر تلك التجربة الجديدة التي تم إطلاقها العام الماضى بجميع المحافظات وخاصة البعيدة أو فتح قسم للحلى والذهب بالمدارس الفنية على مستوى المحافظات.