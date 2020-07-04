إحالة مخالفات 21 مخبزا في الدقهلية للنيابة

كشف تقرير لمديرية تموين الدقهلية، عن ضبط 21 مخالفة في المخابز منها 13 محضر إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و6 محاضر إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، بالإضافة إلى محضرين تصرف في الدقيق البلدي بكمية قدرها 21 جوال.

وجاء ذلك وفقا للتقرير الذي عرضه السيد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بشأن شن حملة تموينية على مركز شربين، أسفرت عن ضبط 27 قضية تموينية.

وضبطت الحملة أحد أصحاب المخابز يتصرف بالبيع للدقيق في السوق السوداء، لـ 21 جوال دقيق مخصصة لإنتاج الخبز البلدي المدعم وتحقيق أرباح على حساب إنتاج الخبز للمواطنين بالمخابز.

وحررت الحلمة مخالفات لبعض محلات البيع تعرض وتبيع السلع بأزيد من التسعيرة المقررة، شملت تحرير 3 محاضر بيع سجائر بازيد من السعر الرسمي، و3 محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

وقرر محافظ الدقهلية إحالة كل محاضر المخالفات إلى النيابة العامة، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال المخالفين.