اليابان تحث عشرات الآلاف على مغادرة منازلهم بسبب الطقس السيئ

حثت السلطات اليابانية عشرات الآلاف من السكان في جنوب غربي اليابان على مغادرة منازلهم والذهاب إلى مناطق آمنة بسبب الفيضانات الشديدة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أن السلطات في إقليمي كوماموتو وكاجوشيما، في جزيرة كيوشو، وهي إحدى الجزر الرئيسية باليابان، أمرت 76600 شخص بمغادرة منازلهم والبحث عن ملجأ.

وتسببت الأمطار الغزيرة في فيضان الأنهار على ضفافها مما أدى إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية.

كما تم استدعاء الجيش للمساعدة في تقديم خدمات الطوارئ، فيما أصدر خبراء الأرصاد الجوية في طوكيو أعلى مستوى تحذير لعدة مناطق.

من جانبه، قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، اليوم، إن اليابان سترسل آلاف الجنود للمشاركة في عمليات إنقاذ بجزيرة كيوشو في جنوب البلاد بعد أنباء عن إصابات بالغة لحقت بـ3 أشخاص وفقدان 8 آخرين في أمطار غزيرة لم يسبق لها مثيل.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن السلطات عثرت على شخصين يعانيان من أزمة قلبية وثالث في حالة خطيرة بسبب أمطار في مقاطعة كوماموتو تنذر بالمزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية.

وقال آبي:"من المرجح استمرار الأمطار الغزيرة حتى يوم الأحد ويتعين على الناس في تلك المنطقة توخي أقصى درجات الحذر"، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف رئيس الوزراء الياباني، أنه سيتم إرسال عشرة آلاف جندي إلى المنطقة.

وبث التلفزيون مشاهد لمنازل وسيارات مغمورة في مياه موحلة في مقاطعة كوماموتو حيث قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن فيضان نهر كوما عزل منازل وجرف جسرا.

ولكن هيئة الإذاعة والتلفزيون ذكرت أن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية خفضت تحذيرها الذي كانت قد أصدرته في بادئ الأمر من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار التي لم تشهدها المنطقة من قبل.

وقالت وكالة كيودو للأنباء إن ما يربو على 200 ألف شخص في مقاطعتي كوماموتو وكاجوشيما تلقوا تعليمات لإخلاء منازلهم.