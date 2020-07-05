خطوات التقدم والأوراق المطلوبة للالتحاق بمدرسة "إيجيبت جولد" بالعبور
كتب:
حسن صالح
02:03 ص | الأحد 05 يوليو 2020
أعلنت مدرسة إيجيبت جولد للحلي في العبور تلقي طلبات الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية إلكترونيًا؛ للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021 من خلال الرابط التالي: https://egyptgoldschool.com/application/about
وتستعرض "الوطن" خطوات التقدم للمدرسة والمستندات والشروط المطلوبة.
شروط القبول بمدرسة إيجيبت جولد للعام 2020 - 2021
- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019 - 2020 من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة - القليوبية - الجيزة"، ويكون الحد الأدنى لمجموع القبول طبقا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهو 240 درجة.
- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 على 18 عاما.
- يكون الطالب لائقًا طبيًا.
- يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.
- يجتاز الطالب اختبارت القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد في المدرسة.
- يكون الطالب من أبناء محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة - القليوبية - الجيزة".
الأوراق المطلوبة للتقديم:
- صورة استمارة نجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة" 2019/2020.
- بيان نجاح موضح به الدرجات، وموجه باسم مدرسة إيجيبت جولد.
- صورة شهادة الميلاد 2020 إضافة إلى شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي.
- 4 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.
- طلب التحاق بالمدرسة.
- صورة بطاقة ولي الأمر "الأب والأم".