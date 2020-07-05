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خطوات التقدم والأوراق المطلوبة للالتحاق بمدرسة "إيجيبت جولد" بالعبور

كتب:

حسن صالح
02:03 ص | الأحد 05 يوليو 2020
إيجيبت جولد للحلي بالعبور

إيجيبت جولد للحلي بالعبور

أعلنت مدرسة إيجيبت جولد للحلي في العبور تلقي طلبات الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية إلكترونيًا؛ للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي الجديد 2020 - 2021 من  خلال الرابط التالي: https://egyptgoldschool.com/application/about

وتستعرض "الوطن" خطوات التقدم للمدرسة والمستندات والشروط المطلوبة.

شروط القبول بمدرسة إيجيبت جولد للعام 2020 - 2021

- أن يكون الطالب حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2019 - 2020 من محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة - القليوبية - الجيزة"، ويكون الحد الأدنى لمجموع القبول طبقا لتنسيق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهو 240 درجة.

- ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2020 على 18 عاما.

- يكون الطالب لائقًا طبيًا.

- يتمتع الطالب بالجنسية المصرية.

- يجتاز الطالب اختبارت القدرات والمقابلة الشخصية التي تعقد في المدرسة.

- يكون الطالب من أبناء محافظات القاهرة الكبرى "القاهرة - القليوبية - الجيزة".

الأوراق المطلوبة للتقديم:

- صورة استمارة نجاح شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الإعدادية العامة" 2019/2020.

- بيان نجاح موضح به الدرجات، وموجه باسم مدرسة إيجيبت جولد.

- صورة شهادة الميلاد 2020 إضافة إلى شهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي.

- 4 صورة شخصية حديثة للطالب المتقدم.

- طلب التحاق بالمدرسة.

- صورة بطاقة ولي الأمر "الأب والأم".