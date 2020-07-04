"سبق اتهامه بالنصب وله كارت معلومات".. سجل اتهامات طارق النهري

قضت محكمة النقض، اليوم، بتخفيف الحكم الصادر بالسجن المؤبد ضد الفنان طارق النهري، لإدانته بالاشتراك فى أعمال العنف والتخريب فى محيط مجلس الوزراء، عام 2011، ليصبح السجن 15 سنة، وهو حكم بات واجب النفاذ، لا يجوز الطعن عليه مجددا.

ولم تكن هذه القضية هي الأولى التي يتم اتهام "النهري" فيها، فلديه سجل حافل يضم عددا من القضايا، حسبما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر إن "النهري" سبق اتهامه في قضية نصب، ولديه كارت معلومات جنائية متعلق بالاعتداء على منشأة وإطلاق الرصاص، وهي قضايا مُسجلة على جهاز تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية.