أيدت النقض حبسه.. من هو الفنان طارق النهري؟

قضت محكمة النقض، اليوم، بتأييد حكم سجن الفنان طارق النهري، 15 عاما في قضية أحداث مجلس الوزراء، ورفضت المحكمة الطعن المقدم لها على الحكم، وبذلك يكون حكم الإدانة والسجن في القضية نهائيا باتا.

وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين متظاهرين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ"دومة" وباقي المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.

وتستعرض "الوطن" أبرز المعلومات عن الفنان طارق النهري:

- ولد في 8 أكتوبر 1952 بمحافظة القاهرة ويبلغ 64 عاما.

- تخرج في كلية التجارة جامعة أسيوط.

- التحق فيما بعد بالمعهد العالي للسينما قسم إخراج عام 1987، لحبه الشديد للتمثيل.

- حصل على لقب الممثل الأول في مسابقة الوجوه الجديدة بالإسكندرية عام 1973.

- بدأ حياته ممثلا في التليفزيون.

- أخرج مجموعة أغنيات وعدة أفلام مثل "الغاضبون، والكاشي ماشي، ولو كان دا حلم".

- كتب سيناريوهات للعديد من الأفلام، منها "الأب الثائر، والشجعان".

- شارك في مسرحيات "حظ نواعم، والغبي وأنا"، وأفلام "النار والطين، والخارة، وصبيان وبنات، والطريق إلى إيلات، وتحت الأرض، ولحم رخيص"، ومسلسلات "القيصر، خاتم سليمان، العميل 1001، والست أصيلة".

- شارك النهري في السباق الرمضاني العام الماضي بمسلسلات "عفاريت عدلي علام، وكلبش، وطاقة نور".

- ألقي القبض عليه، للمرة الأولى، وحبس لمدة 15 يوما، في أعقاب "ثورة 25 يناير" في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء" احتجاجا على تعيين الدكتور كمال الجنزوري رئيسا لمجلس الوزراء، وراح ضحيتها 17 قتيلا و1917 مصابا.

- وصف النهري تلك الفترة بـ"التجربة الأصعب في حياته"، والتي دفعته إلى التفكير في الاعتزال، وفقا لقوله بأحد الحوارات التليفزيونية.

- في عام 2008 أصدرت محكمة جنح بولاق أبو العلا حكما بحبسه 3 سنوات مع الشغل، لاتهامه في قضية نصب على مجموعة من الشباب وعدهم بتسهيل سفرهم إلى سويسرا وبريطانيا، مقابل حصوله على مبلغ مالي كبير منهم، لكنه استأنف على الحكم، وسدد غرامة قدرها 10 آلاف جنيه فقط.

- في عام 2013، ظهر النهري في الاشباكات التي وقعت بين مؤيدي المعزول محمد مرسي ومعارضيه، في ميدان التحرير.

- نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، صورة للنهري من اشتباكات 22 يوليو في القاهرة، التي وقعت بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، والمعتصمين ضده بميدان التحرير، من الصور المجسدة لـ"أناس في الخطر بعام 2013"، حيث يظهر فيها ممسكا بسلاح ويطلق منه أعيرة نارية، وأرجع النهري الأمر إلى أن السلاح يعود لأحد أنصار المعزول.

- في 12 يونيو 2017، سلم النهري نفسه إلى قسم شرطة السيدة زينب، من أجل إعادة إجراءات محاكمته في قضية حرق المجمع العلمي لعام 2011، مرة أخرى، ثم قررت نيابة جنوب القاهرة الكلية إخلاء سبيله.

- في فبراير 2019، قضت محكمة جنايات الجيزة دائرة الإرهاب المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، بإلزام الفنان طارق النهري والمتهمين الـ9 المحكوم عليهم بالمؤبد بدفع 17 مليون و684 ألفا و801 جنيها، قيمة ما أتلفوه في قضية إعادة المحاكمة بـ"أحداث مجلس الوزراء".