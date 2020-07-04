صور.. فرقة مطروح للفنون الشعبية تستعد للموسم الصيفي

بدأت فرقة مطروح القومية للفنون الشعبية، تدريب أعضائها بقصر ثقافة مرسى مطروح استعدادا للموسم الصيفي.

وقال محمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح، اليوم، إن فرقة مطروح القومية للفنون الشعبية تجري حاليا بروفات مكثفة من خلال تدريب عوام مصطفى، وإشراف محمد فرغلي مدير الفرقة.

وأضاف أن الفرقة القومية للفنون الشعبية بمطروح قدمت عشرات العروض داخل جميع محافظات مصر، وشاركت في العديد من المسابقات الفنية والثقافية وحصلت على جوائز مختلفة.

ولفت إلى أن الفرقة شاركت في عروض دولية ومهرجانات في بعض دول العالم، منها تونس والمغرب واليمن وإيطاليا ومعظم دول أوروبا وكوريا الجنوبية.