طارق النهري.. من الإخراج لدخول السجن 15 عاما

تصدر اسم الفنان طارق النهري، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قضت محكمة النقض، اليوم، بتعديل الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبته، بالسجن المؤبد، وخففته ليصبح السجن لمدة 15 عامًا، وهو الحكم الذي أصبح باتًا وواجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه مجددًا.

ووُلد طارق النهري في 2 أكتوبر في مطلع عقد الخمسينيات من القرن المضاي، وتخرج في كلية التجارة بجامعة أسيوط، ودرس الإخراج في المعهد العالي للسينما.

وشارك "النهري" في إخراج عدد من الأفلام، منها "الغاضبون"، بطولة فريد شوقي، وأحمد أدم، وصابرين، والشحات مبروك عام 1996، وأخرج فيلم "الكاشي ماشي" عام 2000، بطولة نيرمين الفقي، ورانيا يوسف، وفي عام 2001 كتب وأخرج فيلم "لو كان دا حلم"، بطولة طارق لطفي، وأميرة فتحي، وماجد الكدواني.

وشارك "النهري" بالتمثيل في عدد من الأعمال الدرامية منها، "حدائق الشيطان"، مع جمال سليمان، و"عفاريت عدلي علام" أمام الزعيم عادل إمام، و"طاقة نور" مع هاني سلامة، و"خاتم سليمان" مع خالد الصاوي، و"القيصر" مع يوسف الشريف.

وحوكم طارق النهري في القضية، بعد مشاركته في أحداث العنف والتخريب والتي عرفت إعلاميًا بـ"أحداث مجلسي الشعب والوزراء"، في ديسمبر 2011، وهي نفس الوقائع المتهم فيها أحمد دومة، والذي أيدت محكمة النقض أيضا حكم سجنه لمدة 15 عامًا، وتغريمه 6 ملايين جنيه، وهي قيمة ما أتلفه من مبان.