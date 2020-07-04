محافظ بورسعيد يلتقي وفد الاتحاد المصري والإفريقي للكرة الطائرة

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، وفد الاتحاد المصري والإفريقي للكرة الطائرة بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة إقامة مجمع ملاعب كرة طائرة شاطئية على شاطئ بورسعيد بهدف استضافة بطولات دولية ضمن بطولات العالم التي تستهدفها بورسعيد في هذا المجال.

ورحب اللواء عادل الغضبان، بوفد الاتحاد المصري والإفريقي لكرة الطائرة، مؤكدا على دعمه الكبير لإقامة مجمع ملاعب كرة طائرة على شاطئ بورسعيد في إطار خطة المحافظة لإثراء المجال الرياضي ببورسعيد وجعل بورسعيد مؤهلة لاستضافة البطولات الدولية في رياضة الكرة الطائرة.

ووجه المحافظ بسرعة تنفيذ مجمع ملاعب كرة الطائرة الشاطئية الجديد، وإنشاءه على أعلى مستوى بما يتماشى مع المؤسسات الرياضية العملاقة ببورسعيد، موضحا أن بورسعيد أصبحت مؤهلة بشكل كبير لمختلف أنواع الألعاب الرياضية، خاصة بعد التطورات التي شهدتها المؤسسات الرياضية في الآونة الأخيرة، إلى جانب إقامة مدينة رياضية عالمية بمدينة سلام، والذى يعيد لبورسعيد مكانتها الرياضية ويجعلها مؤهلة لاستضافة أي بطولة دولية، لافتا إلى تقديم كافة الدعم وتذليل كافة العقبات التي تساهم في سرعة تطوير وإقامة المنشآت الرياضية، لتنمية القطاع الرياضى بالمحافظة.