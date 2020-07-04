نجل الدكتور مصطفى السعيد ناعيا والده: توفي القيمة والقامة

نعى نجل الدكتور مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق ورئيس اللجنة الاقتصادية الاسبق بمجلس الشعب، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" والده بعد وفاته المنية اليوم.

وكتب "عمرو": "بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد، صدق الله العظيم، توفي إلى رحمة الله الوالد الغالي، توفي القيمة والقامة، توفي الدكتور مصطفى السعيد وزير الاقتصاد ورئيس اللجنة الاقتصادية الأسبق، نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة".

كان السعيد، المولود في مركز ديرب نجم بالشرقية، تولى وزارة الاقتصاد خلال الفترة من 1982 حتى 1985، ونجح عام 1979 في مجلس الشعب عن الدائرة السابعة مركز شرطة ديرب نجم عن مقعد الفئات، ثم تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب منذ عام 2005.