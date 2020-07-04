محمد محيي يطلق أحدث أغانيه "قولت أخونه"

أطلق المطرب محمد محيي يوم السبت، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" أغنيته الجديدة "قولت أخونه"، وهي ثالث أغنية يصدرها من ألبوم "بتاع زمان"، وهي من كلمات نور حمدي وألحان كريم حمدي اللذان توقع لهما محي مستقبلا كبيرا، وتوزيع فهد.

ويضم ألبوم "بتاع زمان" 18 أغنية، ويشهد تعاون محمد محيي مع الشعراء أيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، وأحمد مرزوق، وعنتر هلال، وإيهاب عبده، هاني رجب، نور الدين حمدي من الملحنين محمد رحيم، ووليد سعد، ومصطفى عوض، وإيهاب عبد الواحد، ومدين، وحماده النادي، محمود شريف، كريم حمدي ومديح محسن يضم الألبوم عددا من ألحان محمد محيي، وتعاون مع الموزعين فهد، محمد العشي، رفيق عاكف، محمد رحيم، عادل واصف، حسام حسني، وماستر أمير محروس.