اليونان تعيد إغلاق حدودها مع تركيا بسبب فيروس كورونا

أعادت اليونان غلق حدودها مع تركيا بعد أن فتحتها عقب إغلاقها من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكانت اليونان أغلقت حدودها مع تركيا في فبراير الماضي، مثلما فعلت جميع الدول، وأغلقت حدودها كإجراء احترازي ضد وباء كورونا، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وكانت شركات السياحة اليونانية أعربت عن ترحيبها بالسياح الأتراك لما يعود من نفع منهم عليهمن كونهم الأكثر انفاقًا مقارنة بالسياح الألمان.

ومؤخرًا أعلن المتحدث باسم الحكومة اليونانية، ستيليوس بيكاس، أن بلاده ستعيد فتح حدودها مع تركيا بداية من 1 يوليو، ثم فرض الاتحاد الأوروبي قيودًا على دول العالم الثالث للدخول لدول الاتحاد وأعطى الضوء الأخضر لبعض الدول ليدخلوا ويخرجوا من دول الاتحاد إلا أنه لم يذكر تركيا ضمن هذه الدول.

وتوافقًا مع قرار الاتحاد الأوروبي أعادت اليونان إغلاق حدودها مع تركيا.