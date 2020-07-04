شروط الالتحاق بالكليات العسكرية لطلاب الثانوية والجامعات

أعلنت وزارة الدفاع والإنتاج الحربي قبول دفعة جديدة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية من حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية وما يعادلها، ومن خريجي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة لصالح الكلية الحربية للعمل "ضباط محاربين" ولصالح الكلية البحرية "ضباط بحريين".

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، شروط الالتحاق بالمعاهد والكليات العسكرية..

الشروط العامة للقبول في المعاهد والكليات العسكرية

أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين وجدين يتمتعان بهذة الجنسية عن غير طريق التجنس وألا يكون الطالب أو أبوية مكتسبين جنسيات أخرى.

أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها أو مؤهل جامعي بشرط أن تكون سنة الحصول على المؤهل خلال عام 2020 أو عام 2019 فقط.

أن يكون الطالب مقيداً بإحدى الجامعات أو المعاهد المصرية في حالة الحصول على مؤهل الثانوية العامة أو ما يعادلها من العام السابق.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف.

أن يكون الطالب حسن السير والسلوك.

أن يكون غير متزوجاً أو سبق له الزواج.

التعهد بعدم الزواج طوال فترة دراسته بالكلية أو المعهد العسكري.

ألا يكون الطالب قد استقال أو فصل تأديبياً من أي كلية أو معهد أو مدرسة عسكرية.

ألا يكون قد أعفي من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

ألا يقل الطول لجميع الكليات عن 170 سم (عدا الكلية الجوية فقط فيسمح للطول حتى 158 سم كحد أدنى).

أن يكون الطالب لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من القومسيون الطبي للقوات المسلحة.

لا يجوز إعادة الكشف الطبي على الطالب في نفس الدفعة المتقدمة في نفس العام في حالة عدم لياقته الطبية.

أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية بنجاح ولا يجوز إعادتها في نفس الدفعة المتقدمة.

أن يجتاز اختبار قفزة الثقة في حمام السباحة بنجاح من ارتفاع 7.5 متر بدون تردد ومن المرة الأولى وفى زمن لا يزيد عن ثلاث ثواني من إصدار الأمر بالقفز.

أن يجتاز الطالب الاختبارات النفسية والاختبار الشخصي (كشف الهيئة).

اجتياز اختبار المعلومات العامة.

أن يجتاز الطالب بتفوق الاختبار التفضيلى (اللغة الإنجليزية– الحاسب الآلى).

أن يجتاز الطالب الاختبارات الطبية المتقدمة والتي تشمل (التحاليل التخصصية المتقدمة).

يحسب المجموع للثانوية الأزهرية والشهادات الأجنبية بعد المعادلة الخاصة بالمجموع.

أن يتقدم طالب بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية.

أن يكون الطالب حاصلا على المؤهل من الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة فقط وليس (المعاهد العليا – الأكاديميات).

أن يلتزم الطالب الحاصل على المؤهل من الجامعات الحكومية بالتوقيع على الإقرار الموجود بالملف والمتضمن معاملة الطالب بالدرجة العلمية العسكرية الحاصل عليها وليس المؤهل الجامعي.

يسمح للضباط الاحتياط وأفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة حالياً بالتقدم لهذه الدفعة بنفس الشروط والضوابط.

اجتياز السباحة شرط خاص باختبارات الكلية البحرية.

ثانيًا التقدم للكليات العسكرية لطلاب الثانوية العامة

الكلية الحربية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي.

ألا يزيد السن في 1 - 11 - 2020 عن 21 سنة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر.

الكلية البحرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي شعبتي "الرياضيات – العلوم" وكذلك الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

ألا يزيد السن في 1 - 11 - 2020 عن 21 سنة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 70% فأكثر.

أن يجيد الطالب السباحة.

الكلية الجوية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها العلمي والأدبي.

ألا يزيد السن في 1 - 11 - 2020 عن 21 سنة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 65% فأكثر.

الكلية الفنية العسكرية

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة الرياضيات" فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية "علمي" والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

ألا يزيد السن في 1 - 11 - 2020 عن 21 سنة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 92% فأكثر.

كلية الدفاع الجوي

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي "شعبة الرياضيات" فقط وكذلك الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي بشرط أن يكون الطالب قد تحصل في مادتى الفيزياء والرياضيات على 70% فأكثر.

ألا يزيد السن في 1 - 11 - 2020 عن 21 سنة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 85% فأكثر.

كلية الطب للقوات المسلحة

تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمي (شعبة العلوم فقط) وكذلك تقبل الحاصلين على شهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة من القسم العلمي.

ألا يزيد السن في 1 - 11 - 2020 عن 21 سنة.

أن تكون النسبة المئوية للمجموع 97% فأكثر.

المعهد الفني للقوات المسلحة

يقبل الحاصلين على شهادة الثانوية العامة القسم العلمى شعبة (الرياضيات - العلوم).

الحاصلين على الثانوية الأزهرية القسم العلمي.

يقبل الحاصلين على شهادات الثانوية الصناعية نظام (ثلاث – خمس) سنوات من المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم أو التعليم المزدوج التابع لوزارة الإنتاج الحربى فقط.

يقبل طلاب معهد الدنبسكو بشرط أن تكون التخصصات (الميكانيكا– الكهرباء) فقط.

يقبل الحاصلين على شهادة الكلية التكنولوجية المتوسطة التابعة للمجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط، وطبقا للشروط والتخصصات والشُعب التي تُقبل بالمعهد.

كما يقبل الطلبة الحاصلين على شهادات أعلى من الشهادات المذكورة في المجالين "الهندسي والتكنولوجي".

ألا يزيد السن في 1 - 11 - 2020 عن 21 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية والصناعية بنظام ثلاث سنوات.

وألا يزيد السن في 1 - 11 - 2020 عن 22 سنة بالنسبة للحاصلين على الثانوية الصناعية نظام الخمس سنوات والطلبة الحاصلين على الكلية التكنولوجية المتوسطة من المجمع التكنولوجي المتكامل بالسلام فقط.

وألا يزيد السن على 23 سنة للطلبة المقيدين في الدراسات الأعلى.

أن تكون النسبة المئوية لمجموع الحاصلين على الثانوية العامة 60% فأكثر، والثانوية الصناعية 75% فأكثر.

ثانيًا شروط الالتحاق بالكليات العسكرية لخريجي الجامعات

الكلية الحربية

تقبل التخصصات الآتية من خريجي الجامعات "تربية رياضية وتجارة وحقوق وزراعة".

ولغات إنجليزي أو عبري أو روسي أو فرنسي أو صيني.

علوم (جميع التخصصات).

حاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

ألسن (جميع التخصصات).

لغات وترجمة (جميع التخصصات).

اقتصاد وعلوم سياسية.

الإعلام والصحافة.

الآداب ( إعلام – علم نفس).

بشرط أن يكون الطالب حاصلا على تقدير جيد فأعلى.

وألا يزيد السن في 1 - 11 - 2020 عن 24 سنة.

أن يكون الطالب حاصلاً على المؤهل الجامعي في عام 2020 أو عام 2019 فقط.

تكون مدة الدراسة بالكلية الحربية (2) عام ميلادي.

الكلية البحرية

تقبل تخصصات الهندسة (هندسة الحاسبات، هندسة كهرباء قوى، هندسة ميكانيكا قوى، هندسة الاتصالات والإلكترونيات، هندسة ميكاترونيك، هندسة بحرية، بناء سفن).

تخصصات الهندسة التطبيقية "تقنية النانو".

لا يقبل خريجي الأكاديميات والمعاهد الخاصة باستثناء تخصص "هندسة بحرية وبناء سفن" فقط من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وذلك بعد اعتماد الشهادة من المجلس الأعلى للجامعات.

بشرط أن يكون الطالب حاصل على تقدير مقبول فأعلى.

ألا يزيد السن في 1 - 11 -2020 عن 25 سنة.

تخصصات العلوم (علوم فلك، علوم أرصاد جوية، علوم فضاء، علوم فيزياء، علوم رياضيات، علوم حاسبات، علوم كيمياء، علوم بحار).

تخصصات التربية (فيزياء، كيمياء، رياضيات).

كلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات.

بشرط أن يكون الطالب حاصلا على تقدير جيد فأعلى.

ألا يزيد السن في 1 - 11 - 2020 عن 24 سنة.

تكون مدة الدراسة بالكلية البحرية (2) عام ميلادي.

موعد سحب الملفات للتقدم للكليات العسكرية

يتم فتح باب سحب الملفات من المكتب الرئيسي بالكلية الحربية بمصر الجديدة (فقط) اعتبارا من يوم السبت 18-7-2020.

نظراً للظروف الراهنة سيتم تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرئيسية لموقع مكتب تنسيق القبول بالكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة على الإنترنت بداية من يوم السبت 11-7-2020 ويمكن الدخول عليه من هنا. tansiq.mod.gov.eg

وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملفات إلكترونيا.

سيتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية في نفس يوم سحب الملف.