محمد بن راشد يعتمد الهيكل الجديد للحكومة ويعلنه غدا

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، عن اعتماد الهيكل الجديد للحكومة، مشيرا إلى أنها ستعلن غدا الأحد.

وقال بن راشد في تغريدة على "تويتر": "الإخوة والأخوات.. أعلنا في 13 مايو 2020 عن نيتنا مراجعة هيكل حكومة الإمارات.. ووعدنا بإجراء تغييرات.. ودمج وزارات وهيئات.. للخروج بحكومة أكثر مرونة وسرعة ومواكبة للمتغيرات.. اعتمدت قبل قليل الهيكل الجديد.. ونعلنه غدا في الثانية عشر ظهرا بإذن الله"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وقال في تغريدات سابقة: "سنراجع هيكل الحكومة وحجمها.. وقد ندمج وزارات.. ونغير هيئات.. وسنجري تغييرات.. نحتاج حكومة أكثر رشاقة ومرونة وسرعة لتواكب أولويات وطنية جديدة ومختلفة".

وأضاف: "مخطئ من يظن أن العالم بعد (كوفيد – 19) كالعالم قبله".