وزارة المالية تحدد شرائح الحوافز الإضافية للعاملين بالدولة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم اعتباراً من أول يوليو ٢٠٢٠، زيادة الحافز الإضافى الشهرى للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، بفئات مالية مقطوعة بواقع 150 جنيهاً لشاغلى الدرجة الرابعة فما دونها، و200 جنيه لشاغلى الدرجة الثالثة، و250 جنيهاً لشاغلى الدرجة الثانية، و300 جنيه لشاغلى الدرجة الأولى، و325 جنيهاً لشاغلى درجة مدير عام أو كبير، و350 جنيهاً لشاغلى الدرجة العالية، و375 جنيهاً لشاغلى الدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من ذلك من يُعيّن بعد هذا التاريخ، ويُعد هذا الحافز جزءاً من الأجر المكمّل أو الأجر المتغير.

وأوضحت الوزارة فى بيان لها أنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهرى للعاملين المستحقين لهما الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتداداً لعملهم الأصلى بالداخل، والعاملين المعارين للعمل بالخارج، والعاملين الموجودين بالداخل فى إجازات خاصة دون مرتب، ومن لا يتقاضى مرتبه فى الداخل من العاملين الموجودين بالخارج فى إجازات خاصة أو إجازات أو منح دراسية أو بعثات، وذلك طوال مدة الإجازة أو المنحة أو البعثة، على أن تُصرف للمستحقين لها عند عودتهم من العمل بالخارج.