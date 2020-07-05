من الألف إلى الياء.. إجراءات تحريك دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة

تستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة وإجراءات تحريك دعوى أمام محكمة الأسرة، وفقا لما جاء على لسان الخبير القانوني محمد حمزة، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

وقال حمزة، إن هناك عدة مراحل تمر بها دعاوي محاكم الأسرة وهي كالتالي:

إجراءات متبعة قبل رفع دعوى بمحكمة الأسرة

ـ اللجوء إلى مكتب تسوية النزاعات سواء كانت الدعوى طلاق، نفقة، ضم صغير، أجر مسكن، إسقاط حضانة، حضانة صغير، خلع… إلخ".

ـ الحصول على طلب تسوية من المحكمة وإضافة البيانات فيه يسمى نموذج 1 تسويه منازعات "استمارة بيانات أطراف النزاع".

ـ نموذج 2 تسوية منازعات "وهو خطاب يرسل للمدعى عليه بالبريد بعلم الوصول بميعاد حضور الطرفين".

ـ نموذج 3 تسوية منازعات "تقرير لجنة التسوية".

المستندات المطلوبة

ـ صورة ضوئية من وثيقة الزواج.

ـ صورة ضوئية من شهادة ميلاد الصغير كمبيوتر "في حالة وجود أطفال".

ـ صورة التوكيل عليه صورة كارنيه المحاماة.

ـ رفع الدعوى بعد انتهاء طلب التسوية وصدور قرار فيه إما إيجابي أو سلبي.

ولرفع الدعوي نحضر الآتي:

ـ عريضة الدعوى وتكتب فيها رقم التسوية، وتاريخها وصور عريضة الدعوي 3 صور عليها دمغه محاماة تضع على أصل العريضة.

ـ حافظة مستندات يضع فيها المستندات التي تسند القضية.

ـ تذهب لرئيس القلم لتحديد الرسم.

ـ الدفع في الخزنة.

ـ الرجوع إلى رئيس القلم؛ لتحديد الجلسة.

ـ الرجوع إلى الجدول لقيدها فيه.

ـ الرجوع لرئيس القلم لختم العريضة وصورها بشعار الجمهورية.

ـ الذهاب إلى محضرين الأسرة للإعلان.

ـ قبل الجلسة تستلم أصل العريضة المعلنة من المحضرين.

ـ تسلم العريضة معلنة في الجلسة.