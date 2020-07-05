افتتاح مركز تحويل السيارات للغاز الطبيعي في قنا

افتتحت شركة كارجاس العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين اليوم مركز الشركة لتحويل السيارات في محافظة قنا.

وتعمل الوزارة علي زيادة عدد مراكز خدمه تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي لتكون متاحة لجميع المواطنين في جميع المحافظات وذلك للوصول إلى أكبر عدد من السيارات المحولة.

وتسعى وزارة البترول لتحويل أكبر عدد ممكن من السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين لتقليل نسبة استيراد البنزين والسولار من الخارج وتقليل فاتورة الاستيراد، بجانب استهلاك منتج نظيف بيئياً.

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنه تم تحويل 39 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 9 أشهر بداية من شهر يوليو 2019 إلى أبريل 2020.

وتستهدف الحكومة تحويل 50 ألف سيارة خلال العالم المالي الحالي بنهاية شهر يونيو، في سعي منها لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي.

يأتي ذلك في إطار سياسة الدولة الداعمة للمواطنين والتيسير عليهم في ظل ارتفاع أسعار الوقود، إضافة إلى التكامل مع خطة الدولة من خلال تعظيم الموارد المتاحة وتوفير الدعم المقدم للمنتجات البترولية، لأن سعر الغاز الطبيعي أقل بكثير من سعر البنزين بما يتيح توفير في المصروفات الخاصة بتلك السيارات.