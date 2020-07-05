"العدل": إتاحة خدمات الشهر العقاري أون لاين تيسيرا على المواطنين

قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري، إنَّه في إطار سعي الوزارة إلى ميكنة خدماتها تسهيلًا على المواطنين لاستخلاص أوراقهم واحتياجاتهم، تمّ إتاحة عدد من الخدمات التي جرى تقديمها عبر موقع الإنترنت؛ سهلت الكثير على المواطنين.

وأضاف "رزق"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحكاية"، والذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، والمُذاع على فضائية "MBC مصر"، أنَّه بات دفع الرسوم مقابل الخدمات المقدمه للمواطنين بنظام إلكتروني، وأصبح من الممكن على المواطن إنهاء ما يحتاجه إلكترونيًا، موضحًا أنَّ تلك الخدمات متاحة حاليا لقاطني محافظات كلا من بورسعيد والقاهرة والجيزة، وتعمل الوزارة حاليا على إتاحتها في أكثر من محافظة تباعا.

وأكّد مساعد وزير العدل، أنَّ الوزارة تتيح حزمة خدمات تخص التوكيلات والإقرارات في 12 نوعًا من التعاملات، مشيرًا إلى أنَّ الوزارة أطلقت تطبيقًا عبر الإنترنت من خلاله يستطيع المواطن معرفه عدد الأشخاص المنتظرين بداخل المكاتب القريبة من منزله تسهيلًا عليه، ولمنع التكدس بين المواطنين.