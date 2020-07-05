لطلاب الثانوية العامة.. مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء

حالة من الطوارئ يعيشها طلاب الثانوية العامة القسم العلمي بشقيه علمي رياضة وعلمي علوم، بسبب مادة الفيزياء، التي ينعقد الامتحان يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو الجاري.

وتقدم منصة "ثانوية دوت نت" مراجعة ليلة الامتحان لمادة الفيزياء، والتي يمكن الحصول عليها من هنـــــــــا.

وتحتوي هذه الدورة التدريبية على عرض مسائل وأسئلة متنوعة على جميع أبواب مادة الفيزياء، إضافة إلى مناقشة وحل الأسئلة بشكل مفصل ونموذجي توصيف المراجعة النهائية.

كما تحوي هذه الدورة مراجعة لجميع أبواب مادة الفيزياء من خلال عرض ومناقشة جميع الأسئلة المتوقعة، وحلها بطريق مفصّلة ونموذجية.