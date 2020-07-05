سامح عاشور: "مينفعش محامي يفتح بنزينة ويشتغل في المحاماة"

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إن قيمة عمل المحاماة لا تنتعش إلا في مناخ اقتصادي حر، لافتًا إلى أن بداية دخوله مجال المحاماة كانت في منتصف السبعينيات من القرن الماضي، بالتزامن مع الانتقال من النظام الاشتراكي إلى المفتوح، قائلًا: "عدد المحامين كان قليلًا وقتها".

وأضاف "عاشور" خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن رقعة عدد المحامين اتسعت بشكل ضخم مؤخرًا، متابعًا: "قيمة المحاماة لا تتغير، لكن عندما ينضم لها غير المخلصين الذين يغلب عليهم الانحراف عن القيمة والرسالة، تتأثر المحاماة سلبًا".

وتابع: "مينفعش محامي يكون صاحب بنزينة أو محل ويشتغل في المحاماة، اللي بيدخل بيزنس جنب المحاماة مينفعش.. وهي مهنة لا تجلب الثراء لصاحبها".

وأكد أنه نشأ وسط ظروف اقتصادية جيدة، لكنه لم يعتمد عليها، ومهنة المحاماة وضعتني في مكانة أعتز بها، وأعتبر أن ذلك بمثابة مكافأة نهاية إخلاصي لها.