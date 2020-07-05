سامح عاشور يعترف: ارتكبت أخطاء تسببت بخسارتي مقعد نقيب المحامين

قال سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، إن خسارته في الانتخابات الماضية على مقعد النقيب، قد يرجع إلى عدم تحمله المسؤولية تجاه بعض الأمور، كما أنه حرص على تنظيم بعض التفاصيل الداخلية للنقابة، والتي تتعارض مع مصالح الكثيرين من المحامين.

وأضاف "عاشور" خلال حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة "TeN" الفضائية، أن المصالح الشخصية لبعض المحامين غلبت على وعيهم، الأمر الذي تسبب في خسارته الانتخابات، قائلًا: "كان عندي تلاجات انتخابية تصويتية للإخوان الإرهابية، وكان هناك حشد إخواني ضدي، وسعي شديد لخسارتي، من خلال دعم كل خصومي.. إذن انتقام الإخوان مني أمر طبيعي".

وتابع سامح عاشور، أنه خِصم واضح وصريح لجماعة الإخوان الإرهابية منذ التسعينيات، وكانت تُحارب وجوده في نقابة المحامين منذ وقت طويل.

وأكد "عاشور" أنه لم يقتنع بأن جماعة الإخوان تمثل حلفًا للقوى السياسية إبان ثورة 25 يناير، متابعًا: "قلت ذلك مرارًا عندما كنت في المجلس الاستشاري وقتها".

وأوضح أنه رفض التعاون مع الإخوان الإرهابية في اللجنة التأسيسية، لافتًا إلى أن قيادات الجماعة كانت تتلقى تعليمات مباشرة من بعض الجماعات خلال الاجتماعات التي عُقدت إبان الأحداث التي أعقبت ثورة يناير.