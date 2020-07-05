فريال يوسف تنعى رجاء الجداوي: الله يرحمك يا طيبة هتوحشينا

نعت الفنانة التونسية فريال يوسف، الفنانة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية، اليوم الأحد، بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.

ونشرت يوسف صورة للفنانة الراحلة عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام، وعلقت عليها قائلة: "وداعا يا أعز وأغلى الناس، بكل حزن أتقدم بالتعازي لابنتها اللي هي كل حاجة في حياتها وأصدقائها وأقاربها وإلى كل العائلة الفنية في مصر، ناس كتير اشتغلت معاها وأنا متأكدة إن كلهم حاسين بألم فراق الصديقة أو الأم أو رفيقة الدرب للكثير من الفنانين".

وأضافت: "الله يرحمك يا طيبة يا جدعة، هتوحشينا، الله يرحمك وفي الجنة بإذن الله، هنتقابل أكيد، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وغادرت منذ قليل، أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، القاهرة متجهة إلى محافظة الإسماعيلية، لاستلام جثمان والدتها من مستشفى العزل لدفنها في القاهرة.

ومن المقرر أن تدفن الفنانة بمعرفة الطب الوقائي في مقابر الأسرة بالبساتين.

وتوفيت رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد عن عمر يناهز 82 عاما، وذلك بعد مرور 43 يوما على إصابتها بالوباء أثناء تصوير مشاهدها في مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عُرض رمضان الماضي.

وأجرت الفنانة القديرة 3 مسحات تبين إيجابيتهم، ما أثر بالسلب على حالتها النفسية.