حريق يلتهم محل بقالة في الدقهلية

نشب حريق في محل بقالة في قرية إبراهيم عبد الهادي التابعة لمركز بني عبيد بمحافظة الدقهلية، اليوم، ما تسبب في احتراقه بالكامل.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بني عبيد، بنشوب حريق في محل بقالة بقرية إبراهيم عبد الهادي.

انتقلت سيارة إطفاء ومباحث المركز إلى مكان الحريق، وتمكنت الإطفاء بمساعدة الأهالي من السيطرة على النيران وإخماد الحريق.

وتبين أن الحريق نشب في محل بقالة ملك "م ح"، حيث دمرت النيران كامل محتويات المحل، وجار معرفة سبب الحريق.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، لاتخاذ الإجراءات القانونية.