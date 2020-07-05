حصر الوحدات السكنية والمحلات والعيادات في الدقهلية لتعظيم موارد النظافة

طالب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، تعظيم الموارد الذاتية لقطاع النظافة وفقا لربط للتحصيل القائم على حصر فعلي وذلك بالتعاون والتنسيق مع قطاع الكهرباء ليقوم بإمداد الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بحصر واقعى ودقيق للوحدات السكنية والعيادات والمحلات والصيدليات بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقدة محافظ الدقهلية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور مسئولى الحسابات والمالية والبيئة والنظافة والصناديق بديوان المحافظة، تناول خلاله كل ما يتعلق بقطاع النظافة وصناديق النظافة بالوحدات المحلية.

وقرر محافظ الدقهلية قيام لجنة من التفتيش المالى والإدارى لفحص الإيرادات والمصروفات بصندوق النظافة فى كل من مراكز ومدن جمصة والسنبلاوين وبنى عبيد وغرب المنصورة.

وأكد أهمية تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الأفراد العاملين المثبتين على صناديق النظافة بجميع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء مشيرا إلى تشغيلهم فى أعمال التحصيل.

واستعرض رؤساء المراكز خلال الاجتماع المشكلات المتعلقة بقطاع النظافة فى كل مركز ومدينة وحى وأكد المحافظ على المسئولية الكاملة لرئيس المدينة عن تعظيم الموارد نطاق مسئوليته والعمل على النهوض بقطاع النظافة وحل كافة المشكلات المتعلقة بالعاملين بهذا القطاع.