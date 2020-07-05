القابضة لمياه الشرب: تفعيل "قراءتي" هدفه منع تفشي كورونا

قال إبراهيم حسن مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن تفعيل تطبيق "قراءتي" جاء ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة عبر "سكايب"، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية "Mbc masr"، أنه من خلال التطبيق يستطيع العميل وضع قراءة عداده بنفسه، حيث يقوم بتحميل التطبيق وإدخال الاسم والعنوان ورقم الاشتراك، ثم يقوم بتصوير العداد وإدخال القراءة، ليتم استقبالها، وبناء عليه يتم وضعها في فواتير العميل.

وتابع، أن الهدف من التطبيق ألا يستقبل العميل قارئ العداد، ويضع بنفسه القراءة، ما يشجع العميل على ترشيد استهلاكه، ويجعله متأكدًا من أن قيمة الفاتورة الخاصة به تعادل استهلاكه.

وأوضح أن هناك تطبيقًا آخر يسمى "125" موجود منذ فترة، وخلال شهر يونيو الماضي تم إضافة خدمة الدفع الإلكتروني على هذا التطبيق الذي يطبق في 10 محافظات فقط كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية ستضم القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، والجيزة، والبحر الأحمر، وسيناء، مطروح، وكفر الشيخ.