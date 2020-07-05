جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب سلاح ناري مفكك ومواد مخدرة

ضبط رجال الجمارك بالادارة الثالثة بجمارك تفتيش الركاب بالتعاون مع الادارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي، محاولة تهريب سلاح ناري مفكك وكمية من المواد المخدرة المتنوعة الممنوع إستيرادها أوتصديرها أو حيازتها أو تعاطيها أو تداولها طبقا لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته وبالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.

وبناءا على مذكرة معلومات سرية مقدمة من الادارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة تفيد إعتزام راكب ألمانى الجنسية قادم على رحلة خطوط طائرة مصر للطيران رقم ٧٢٦ القادمة من بروكسل تهريب مجموعة من المواد المخدرة

وبالعرض على مصطفي السيد مدير جمارك مطار القاهرة وتم تشكيل لجنة جمركية مكونة من ماموري الجمرك بلال حسن و محمد قنديل تحت إشراف عمرو عبد المنعم مدير ادارة الحركة بصالة الوصول لانتظار خروج الراكب وتفتيش كافة الحقائب حيث تلاحظ خروج الراكب مع سيدة تحمل الجنسية الألمانية فاستوقفهما بلال حسن مأمور اللجنة الجمركية ولاحظ ارتباكهما الشديد ومحاولتهما الخروج مسرعين من الدائرة الجمركية

وبتفتيش الأمتعة الشخصية الخاصة بهما تم العثور علي عدد 88 قرص اكستازي مخدر و 26 بذرة من بذور نبات المايجوانا المخدرة و علي علبة بداخلها 50 جرام من نبات المايجوانا و 3 من العبوات المخصص للكريمات محشوة بمادة بيضاء يشتبة ان تكون مادة الكوكايين الخام المخدرة بوزن 134 جرام ومجموعة من اقراص الترامادول وبعض اداوت تعاطي المخدرات وطبنجة نارية مفككة مخباة داخل جهاز اكس بوكس و 3 عبوات بداخلهم خرز ( خرطوش ) بوزن 1.5 كيلو و جرابات خاصة بالطبنجة و 25 عبوة بداخلها غاز ضغط الهواء حاول الراكبان اخفائهما داخل الملابس التي كانت بالحقيبة و بين مجموعة من الحلوي

وبعرض كافة المضبوطات علي مصطفي السيد مدير الجمرك قرر تحريز المضبوطات و تحرير محضر ضبط جمركي وتسليم الراكبين لقوة أمن ميناء القاهرة الجوى لعرضهما علي النيابة المختصة وذلك بعد العرض علي ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.