قدرت بـ1.75 مليار.. تجديد حبس 24 متهما في "غسيل الأموال الكبرى" 45 يوما

قررت محكمة جنايات مطروح الدائرة الأولى، اليوم، تجديد حبس 24 متهمين في قضية غسيل أموال 45 يوما، خلال عرضهم لنظر تجديد حبسهم على ذمة التحقيقات، في القضية رقم 3250 لـ 2020 ج مطروح.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد قنصوة، والمستشار سيد شومه، والمستشار أحمد الفرارجي، وعضوية وكيل النائب العام طارق عبد الكريم.

كانت محكمة جنايات مطروح، أيدت قرار النيابة العامة بالتحفظ على أموال 19 متهما في قضية غسيل الأموال الكبرى، والتي تقدر بنحو مليار و750 مليون جنيه، من خلال حوالات مكاتب البريد بمطروح، وأربع محافظات في الصعيد.

البداية كانت باكتشاف مباحث البريد بمطروح تحويلات مالية، بمبالغ متفاوتة على 25 حسابا بمكتب بريد مطروح، قدرت قيمتها بنحو مليار و750 مليون جنيه، وجرى رصد تحويل الأموال على هذه الحسابات من مكاتب بريد في أسوان والأقصر وأسيوط وسوهاج، بحسب تحريات مباحث الأموال العامة لغرب الدلتا. جرى إلقاء القبض على 24 متهماً، وجار استكمال التحقيقات معهم بمعرفة النيابة العامة على ذمة القضية.