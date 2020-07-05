"التعاون الخليجي" والاتحاد الأوروبي يبحثان سير عمل البرامج المشتركة

بحث الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، اليوم، مع سفير الاتحاد الأوروبي في السعودية والبحرين وسلطنة عمان ميكيل سيرفوني دي أورسو، سير العمل في برامج ومبادرات التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي تحت إطار اتفاقية التعاون المشترك لعام 1988.

وتقدم الحجرف، خلال الاجتماع، للسفير بالشكر والتقدير على ما بذله من جهود ودعم كبير للعمل المشترك بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، معربا عن سعادته بالتقدم المحرز في التعاون بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس".