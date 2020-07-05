الأسيران شحادة وغنيمات يواصلان إضرابهما عن الطعام في سجون الاحتلال

واصل الأسيران عدي شحادة من مخيم الدهيشة في بيت لحم، وفادي غنيمات من بلدة صوريف في الخليل، إضرابهما المفتوح عن الطعام، رفضا لاعتقالهما الإداري، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحفي اليوم، إن الأسير شحادة مضرب عن الطعام منذ 13 يوما، والأسير غنيمات منذ 12 يوما، ووفقا لآخر المعلومات المتوفرة، فإنهما يقبعان في سجن "عوفر".

واعتقل الأسير شحادة "24 عاما"، بتاريخ 21 نوفمبر 2019، وهو الاعتقال الثاني له، وصدر بحقه أمرا اعتقال إداري مدتهما أربعة شهور.

أما الأسير غنيمات "40 عاما"، معتقل منذ 28 سبتمبر 2019، وهو الاعتقال الخامس له، وقد صدر بحقه 3 أوامر اعتقال إداري، وكان من المفترض أن قرارا جوهريا صدر بحقه بعد الأمر الثاني بحيث يتم الإفراج عنه عقب انتهائه، إلا أن الاحتلال الإسرائيلي أصدر بحقه أمرا رابعا، علما أنه أب لأربع بنات، وهن (مريم، ويقين، ومها، وريم)، وهو نجل الأسير إبراهيم عبدالله غنيمات، المحكوم بالسجن المؤبد المكرر مرتين.

من جانبه، قال نائب رئيس المنظمات الفلسطينية في الولايات المتحدة الأمريكية، جون ضبيط، إن "التحركات التي يقوم بها مجلس المنظمات والجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة تهدف للتأثير في السياسة الأمريكية لصالح قضيتنا في الانتخابات المقرر إجراؤها في العام 2020".

وأشاد ضبيط، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح اليوم، بدور الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، في "حشد الدعم الدولي لقضيتنا والاتصال والتواصل مع السياسيين الفاعلين في الساحة الأمريكية، خاصة من هم أعضاء في الحزب الديمقراطي".

وأشار ضبيط، إلى أن من بين هذه الإنجازات، الوثيقة التي وقع عليها 120 عضوا في الكونجرس الأمريكي ضد مخطط الضم، و"يؤكدون فيها على حقنا في تقرير المصير".

وأصدر عشرات الشخصيات والفعاليات الثقافية والسياسية والاجتماعية والأكاديمية الفلسطينية في الولايات المتحدة، إعلان مبادئ وسياسات حددت بموجبه مجموعة من المبادئ التي يتقرر على ضوء درجة الالتزام بها، دعم الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة لأي مرشح يخوض سباقا للفوز بأي منصب فيدرالي في الولايات المتحدة في الانتخابات المقرر إجراؤها في العام 2020.