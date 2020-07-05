أيرلندا تؤجل تخفيف القيود على القادمين إليها من بعض الدول إلى 20 يوليو

قال وزير النقل الأيرلندي، إيمون ريان، إن بلاده ستخفف قيود الحجر الصحي على القادمين إليها من دول مدرجة في "قائمة خضراء" تنخفض فيها مخاطر العدوى بـ"كوفيد 19" اعتبارا من 20 يوليو، وذلك بإعفائهم من العزل الذاتي لمدة 14 يوما عند الوصول.

وكانت حكومة أيرلندا قد قالت في يونيو، إن القيود ستخفف اعتبارا من التاسع من يوليو تموز، لكن ريان قال إن التأجيل جاء بسبب مخاوف من انتقال العدوى بسبب السفر، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وقال ريان في مقابلة مع محطة "نيوزتوك" الإذاعية، "سيتم نشر ما نطلق عليه القائمة الخضراء في 20 يوليو أو قبل ذلك، ستكون القائمة الخضراء سارية بعد ذلك".

وألغت بريطانيا يوم الجمعة قيود الحجر الصحي للقادمين إلى إنجلترا من أكثر من 50 دولة.

وقال ريان إن الدول التي ستدرج في القائمة هي التي لديها معدل إصابات بكورونا "مثل بلادنا إذا لم يكن أقل منا".

ولدى أيرلندا الآن أحد أقل معدلات العدوى في أوروبا فعلى مدى الأسبوعين الأخيرين أصيب ثلاثة فقط من بين كل مئة ألف لذا فقد أشار وزراء في الحكومة إلى أن قائمة الدول المعفاة ستكون على الأرجح أقل كثيرا من عدد الدول المعفاة في إنجلترا.

وحتى الآن سجلت أيرلندا 25498 إصابة بـ"كوفيد 19" و1740 وفاة.