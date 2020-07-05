محافظ القليوبية يشهد إطلاق التيار الكهربائي بمستشفى كفر شكر المركزي

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إطلاق التيار الكهربائي بمستشفى كفر شكر المركزي للاستعداد لتشغيله تجريبيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، واللواء هشام رفعت رئيس مدينة كفر شكر والمهندس أحمد عبد الباري مدير عام الكهرباء.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مبنى الاستقبال القديم الذي يجري ترميمه، حيت جرى تغيير خط الصرف بالكامل بالمبنى. وأكد المقاول الانتهاء من ترميم الحمامات وتركيب السيراميك خلال الأسبوع الجاري.

وتوجه الهجان إلى وحدة الكهرباء بالمستشفى، حيث جرى إطلاق التيار الكهربائي وتشغيل المستشفى بالكامل.

وأشار الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إلى أنه جار العمل للانتهاء من التشطيبات النهائية لتشغيل المستشفى لاستقبال المواطنين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المحافظ أنه جرى التنبيه على مقاول الأعمال والشركة المنفذة بضرورة العمل على مدار 24 ساعة، وتكثيف العمالة وتسليم المستشفى في الموعد المحدد لها.