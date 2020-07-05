مصر توقع اتفاقية التعاون الجمركي العربي

وقعت مصر، اليوم، ممثلة برئيس مصلحة الجمارك جمال نجم، على اتفاقية التعاون الجمركي العربي والتي تهدف إلى التعاون الجمركي بين الإدارات الجمركية بالدول العربية، والتي وقعها عن الأمانة العامة للجامعة العربية مدير إدارة الاتفاقيات والمعاهدات بالإدارة القانونية بالجامعة العربية الوزير مفوض إيهاب مكرم.

وتأتي الاتفاقية في إطار ما أقرته القمم العربية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وقال مدير إدارة التكامل الاقتصادي في جامعة الدول العربية الدكتور بهجت أبو النصر، في تصريحات صحفية عقب التوقيع، إن الهدف من هذه الاتفاقية هو تبادل المعلومات والتحريات لتفادي أية جرائم أومخالفات للتشريعات الجمركية بالدول العربية.

وأضاف أبو النصر، أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار الاهتمام المتزايد بأمن وتسهيل سلسلة تزويد التجارة الدولية بحيث يكون هناك توازن بين الالتزام وتسهيل التجارة وفي نفس الوقت الوفاء بمتطلبات الدولة لحماية مجتمعاتها والحفاظ في نفس الوقت على الإيرادات الجمركية للدولة.

وأوضح أبو النصر، أن توقيع مصر لتنضم إلى كل من المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وفلسطين، وقال "إننا نحتاج إلى توقيع دولتين إضافيتين وإيداع وثائقها لدي الأمانة العامة لتدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ".

وأوضح أبو النصر، أن هذه الاتفاقية لها أهمية كبيرة من خلال أنه عندما تكون هناك محاولة للتهرب الجمركي في أي دولة من الدول الأعضاء في الاتفاقية يمكن من خلال هذه الاتفاقية إبلاغ باقي الدول الأعضاء وبالتالي تكون هذه الحالة "بلاك ليست" أو قائمة سوداء للجهات أو الشركات التي لها سابقة أعمال سيئة في الدول العربية كما أن الاتفاقية لها جوانب إيجابية بالنسبة للشركات والمؤسسات التي لها سابقة أعمال أو معاملات إيجابية وجيدة مع المنافذ الجمركية يتم إبلاغ المنافذ الجمركية الأخرى، مؤكدا أن هذه الاتفاقية لها جانب أمني مهم لحماية الدول الأعضاء ولها دور مهم في سلسلة تسهيل تزويد التجارة في إطار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد أبو النصر، أن توقيع مصر اليوم نقطة إيجابية على طريق دخول الاتفاقية حيز التنفيذ نظرا للثقل السياسي والاقتصادي والتجاري لها وقد تكون محفزة لتوقيع دول أخرى، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت مؤخرا طلب من مملكة البحرين للتوقيع على الاتفاقية و"نأمل أن يتم ذلك قريبا وفي هذه الحالة تتبقى توقيع دولة واحدة لتدخل الاتفاقية حيز النفاذ".