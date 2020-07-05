جسر جوي أوروبي للصومال لمساعدته على مواجهة تفشي كورونا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، إقامة جسر جوي مع الصومال لدعم جهود السلطات في مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"بين الصوماليين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان، أن طائرة محملة بمساعدات طبية وإنسانية قادمة من إيطاليا حطت في مقديشو، مضيفة أنها بصدد تسيير رحلتين أخريين إلى الصومال في الأيام المقبلة.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن حمولة الطائرات من المساعدات تبلغ 42 طنا من المواد الطبية والإنسانية اللازمة لمساعدة السلطات الصحية في الصومال على مواجهة تداعيات جائحة كورونا المستجد.

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارسيتش إن المساعدات تتنوع ما بين مستلزمات الحماية الشخصية والمواد الطبية، مضيفا أن الجسر الجوي يشمل أيضا نقل إمدادات للمنظمات الإنسانية العاملة في الصومال خصوصا في المناطق التي تعرضت لسيول وفيضانات أخيرا.

وأوضح المسؤول الأوروبي، أن الجسر الجوي الأوروبي إلى الصومال جاء بعد تنسيق بين المفوضية الأوروبية وإيطاليا العضو في الاتحاد الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبي قدم للصومال دعما بقيمة 55 مليون يورو "مايعادل 62 مليون دولار" لمساعدة السلطات على مكافحة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19".