عثمان: العربة التي أهداها نابليون الثالث للخديو إسماعيل الأبرز في متحف المركبات

قال مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف، إن متحف المركبات الملكية يعتبر من المتاحف النوعية، حيث أغلق لفترة طويلة جدًا، مشيرًا إلى أنه جرى تحويله لمتحف حديث بالنسبة للعرض المتحفي والحفاظ على القطع الأثرية والإضاءة الحديثة والفتارين على أعلى مستوى وإظهار القطع بشكل شيق وطويل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، عبر شاشة دي إم سي، أنه تم تزويده بجميع المركبات التي كانت تستخدم في الحفلات والتشريفات والاستخدامات مثل الرحلات والخدمات، ويحتوي على 68 مركبة من عصر أسرة محمد علي.

وأردف أنه سيتم عرض 42 مركبة من أصل 68 مركبة، لأن منطقة العرض لا يجب أن تكون بها اكتظاظ، حيث سيجري تجنب تكرار وحدات كثيرة من نفس النوع.

وأشار إلى أنه سيتم شرح هذه المركبات بالصور وكافة التقنيات الحديثة، موضحًا أن أبرز قطعة هي العربة التي أهداها نابليون الثالث للخديو إسماعيل وقت افتتاح قناة السويس، بالإضافة إلى لوحات زيتية للأسرة العلوية للملك فؤاد والأميرة فوزية.